Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн га, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Всего было убрано 10,9 млн га, или 68,2% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 16,6 млн тонн зерна.

Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 799,3 тыс. тонн масличных культур, 1,9 млн тонн картофеля при урожайности 224,7 ц/га, 2,9 млн тонн овощей при урожайности 298,2 ц/га.

Собрано более 405,2 тыс. тонн капусты при урожайности 324,3 ц/га, 731,2 тыс. тонн лука при урожайности 412,2 ц/га, 305,7 тыс. тонн моркови при урожайности 290,2 ц/га.

Уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.