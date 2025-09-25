Свыше 16 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане

Сельское хозяйство
97
Дана Аменова
специальный корреспондент

В регионах продолжается уборочная кампания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн га, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Всего было убрано 10,9 млн га, или 68,2% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 16,6 млн тонн зерна.

Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 799,3 тыс. тонн масличных культур, 1,9 млн тонн картофеля при урожайности 224,7 ц/га, 2,9 млн тонн овощей при урожайности 298,2 ц/га.

Собрано более 405,2 тыс. тонн капусты при урожайности 324,3 ц/га, 731,2 тыс. тонн лука при урожайности 412,2 ц/га, 305,7 тыс. тонн моркови при урожайности 290,2 ц/га.

Уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.

#регионы #МСХ #уборка #зерно

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
ИИ должен служить обществу
Попался в сеть
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
США перестали принимать посылки из Казахстана
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Фермеры Акмолинской области восстанавливают земли в рамках …
Пилотный проект по токенизации зерна запустят в Казахстане
На севере и востоке Казахстана ожидается похолодание
Бектенов дал ряд поручений по уборке урожая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]