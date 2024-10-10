Свыше 20 документов подписали Казахстан и Туркменистан

Международное сотрудничество
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По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Также членами делегаций были подписаны следующие документы на межправительственном, межведомственном и межрегиональном уровнях:

1. Комплексная программа укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Туркменистаном на 2025 - 2027 годы;

2. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

4. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;

5. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана;

6. Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Туркменистана;

7. Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана;

8. Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным архивным управлением при Кабинете министров Туркменистана;

9. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов и экономики Туркменистана;

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту о сотрудничестве в области спорта;

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан и Агентством «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифрового развития и информационных технологий;

13. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и Агентством «Туркменховаёллары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана;

14. План сотрудничества между Акиматом Мангистауской области Республики Казахстан и Хякимликом Балканского велаята Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2025 год;

15. Меморандум о взаимопонимании между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Государственным информационным агентством Туркменистана «TDH»;

16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли между АО «НК «QazaqGaz» и государственным концерном «Туркменгаз»;

17. Соглашение о сотрудничестве по развитию нефтесервисных услуг в туркменском секторе Каспийского моря между АО «НК «КазМунайГаз» и государственным концерном «Туркменнебит»;

18. Соглашение по доставке международных почтовых отправлений между АО «Казпочта» и компанией почтовой связи «Туркменпочта»;

19. Меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АО «НК «Актауский морской торговый порт» и АОЗТ «Морской торговый флот»;

20. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

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