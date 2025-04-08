Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом государственных доходов (ДГД) по городу Астане за 1 квартал 2025 года выявлен нелегальный оборот 23 тысяч литров алкогольной продукции и свыше 8 тысяч табачных изделий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по г. Астана Кымбат Исенова напомнила о важности соблюдения законодательства в сфере оборота подакцизной продукции.

– Продукция, не соответствующая требованиям, считается нелегальной и не может быть допущена к продаже, – подчеркнула представитель ДГД. –Такие товары, поступающие на рынок без необходимых документов, представляют собой угрозу не только для экономики, но и для здоровья и безопасности граждан. За нарушения законодательства в сфере оборота подакцизных товаров предусмотрена ответственность. Весь изъятый нелегальный товар подлежит уничтожению.

Фото: ДГД Астаны