Свыше 25 млрд тенге отдали алматинцы мошенникам

Закон и Порядок
73
Дана Аменова
корреспондент

Многоэпизодные мошеннические схемы в Алматы нанесли серьезный ущерб, превышающий 25 миллиардов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб на более 25 миллиардов тенге, при этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тысяч случаев мошенничества.

«В производстве следственного управления находятся три многоэпизодных уголовных дела, в которых пострадали от 300 до 1 400 человек. По двум уголовным делам следствие завершено, в то время как третье дело все еще находится в процессе расследования», –  сообщили в правоохранительных органах. 

Также в полиции сообщили, что для стабилизации оперативной обстановки ведется активная работа с населением.

Основное внимание уделяется правовой грамотности граждан: информация предоставляется через СМИ, рекламные буклеты, распространенные в общественных местах, а также разъясняется информация о различных видах и методах мошенничества.

Кроме того, проводится мониторинг новых схем мошенничества, анализируются пути их совершения и принимаются своевременные меры профилактики.

Ранее сообщалось о том, что жительница Алматы организовала «бизнес» на поступлении в докторантуру и магистратуру. Установлено, что с одного «клиента» она получала вознаграждение от 500 тысяч до 1 миллиона тенге.

#полиция #мошенники #ДП Алматы #алматинцы

Популярное

Все
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Узбекистан и Организация тюркских государств запустят спутник в 2026 году
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Казахстанские шпажисты завоевали золото юниорского этапа Кубка мира в Манаме
Регистрация мопедов: что нужно знать
Более $500 млн заработала Турция от продажи сериалов в 2024 году
TikTok снова доступен в США
Турниры, чемпионаты, кубки: какие важные спортсобытия пройдут на этой неделе
Треть преступлений в Казахстане связана с мошенничеством – ГП РК
О состоянии жертв игромана рассказали медики Астаны
Юрту на глубине 650 метров установили в Жезказгане
Незаконный оборот криптовалюты выявили в СКО
Малолетний «водитель» совершил смертельное ДТП в Атырау
Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсацию за жилье
ЦИК внесла изменения в правила финансирования политических партий
Наркотики на 22 млн тенге изъяли у жителя Павлодара
Миллиардеры стали богаче еще на $2 трлн за год
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом ОАЭ
Четыре застройщика незаконно привлекали дольщиков в Шымкенте
На 42% увеличен объем воды в Северном Арале
Миссия – выстраивать мосты
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
56-летнего мужчину убили в СКО
Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
В Казахстане многодетным семьям снизят налоговую нагрузку
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК
Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области

Читайте также

Подозреваемых в убийстве казахстанцев экстрадировали из Рос…
Пнувшую ребенка учительницу уволили в Атырау
Наркотики на 22 млн тенге изъяли у жителя Павлодара
Треть преступлений в Казахстане связана с мошенничеством – …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]