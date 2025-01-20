Свыше 25 млрд тенге отдали алматинцы мошенникам

Многоэпизодные мошеннические схемы в Алматы нанесли серьезный ущерб, превышающий 25 миллиардов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб на более 25 миллиардов тенге, при этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тысяч случаев мошенничества.

«В производстве следственного управления находятся три многоэпизодных уголовных дела, в которых пострадали от 300 до 1 400 человек. По двум уголовным делам следствие завершено, в то время как третье дело все еще находится в процессе расследования», – сообщили в правоохранительных органах.

Также в полиции сообщили, что для стабилизации оперативной обстановки ведется активная работа с населением.

Основное внимание уделяется правовой грамотности граждан: информация предоставляется через СМИ, рекламные буклеты, распространенные в общественных местах, а также разъясняется информация о различных видах и методах мошенничества.

Кроме того, проводится мониторинг новых схем мошенничества, анализируются пути их совершения и принимаются своевременные меры профилактики.

Ранее сообщалось о том, что жительница Алматы организовала «бизнес» на поступлении в докторантуру и магистратуру. Установлено, что с одного «клиента» она получала вознаграждение от 500 тысяч до 1 миллиона тенге.