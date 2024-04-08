Свыше 300 заявлений на компенсацию подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков

Паводки
84
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Уже произведены единовременные социальные выплаты 94 пострадавшим в размере 28 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото иллюстративное: акимат Актюбинской области

Всего, по состоянию на 7 апреля, на получение единовременных социальных выплат подано 346 заявлений. 

Для расчета материальных потерь жителей и бизнесменов в каждом районе Актюбинской области создана отдельная комиссия. По состоянию на 7 апреля 2024 года, уже поступило 2018 обращений, члены комисии для оценки ущерба обошли 1482 дома в г. Актобе, районах Айтеке би, Кобда, Мугалжар, Темир. В Уилском районе работы по оценке имущества пока не удается проводить из-за высокой воды. Выплаты понесенного ущерба будут осуществляться по итогам независимой оценки. 

Для оценки незарегистрированного имущества, преимущественно садоводческого, будет проработан отдельный механизм. 

В Актюбинской области действует пункт для сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Всего за 10 дней собрано около 300 тонн (210 тонн продуктов питания, 80 тонн непродовольственных товаров, 0,2 тонны медикаментов). Из них 215 тонн товаров распределены нуждающимся жителям. Доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы помогают 8 524 волонтера.

В настоящее время работу оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям Актюбинской области на месте координирует вице-премьер Серик Жумангарин. 

#Актюбинская область #паводки #компенсация

Популярное

Все
Тридцать вдохновляющих историй
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии
Ей покорились металл и камень
Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается
К 2100 году рождаемость в мире критически упадет
В Шымкенте медики учатся оперировать сложные пороки сердца
Ученые ищут способ ранней диагностики деменции
Бизнесмены откликнулись на призыв
Креативная идея позволит противостоять «пластиковому загрязнению»
Цены на какао – на историческом максимуме
Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками
Во всех домах дружбы каждый день собирается гуманитарная помощь
Почти полторы сотни врачей узких специальностей не хватает в Туркестанской области
Пришла весна – клещи проснулись
Актуальность научного наследия академика Каныша Сатпаева
В очередной раз монополисты на день приостановили подачу электричества в многострадальный жилой комплекс «Асыл Арман»
Общая беда сплотила жителей Северного Казахстана
Волонтеры Алматинской области отправили пострадавшим от паводков 60 тонн гуманитарной помощи
Остановилось сердце Мастера
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Нурлан Байбазаров проинспектировал работу по укреплению бер…
Роман Скляр призвал строителей СКО мобилизовать всю технику…
Информацию о паводковой ситуации в стране на 7 апреля дал М…
Самолеты Нацгвардии осуществляют полеты с гуманитарным груз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]