Свыше 300 заявлений на компенсацию подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков

Уже произведены единовременные социальные выплаты 94 пострадавшим в размере 28 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото иллюстративное: акимат Актюбинской области

Всего, по состоянию на 7 апреля, на получение единовременных социальных выплат подано 346 заявлений.

Для расчета материальных потерь жителей и бизнесменов в каждом районе Актюбинской области создана отдельная комиссия. По состоянию на 7 апреля 2024 года, уже поступило 2018 обращений, члены комисии для оценки ущерба обошли 1482 дома в г. Актобе, районах Айтеке би, Кобда, Мугалжар, Темир. В Уилском районе работы по оценке имущества пока не удается проводить из-за высокой воды. Выплаты понесенного ущерба будут осуществляться по итогам независимой оценки.

Для оценки незарегистрированного имущества, преимущественно садоводческого, будет проработан отдельный механизм.

В Актюбинской области действует пункт для сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Всего за 10 дней собрано около 300 тонн (210 тонн продуктов питания, 80 тонн непродовольственных товаров, 0,2 тонны медикаментов). Из них 215 тонн товаров распределены нуждающимся жителям. Доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы помогают 8 524 волонтера.

В настоящее время работу оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям Актюбинской области на месте координирует вице-премьер Серик Жумангарин.