Свыше 3000 фейков нейтрализовано Stopfake.kz за три года работы

Первая публикация на Stopfake.kz вышла в июле 2020 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Иллюстрация: quizizz.com

Stopfake.kz – это интернет-портал, созданный для того, чтобы остановить распространение в казахстанском сегменте сети ложной информации, и в целом снизить уровень путаницы и заблуждений, напомнить читателям о важности критического мышления и объяснить, как и почему создаются фейки.

Всего за время работы сайта было опровергнуто более 3000 фейков, распространявшихся в соцсетях и мессенджерах.

Только с начала текущего года на достоверность было проверено 760 публикаций. Анализ тем, которые чаще всего становились причиной возникновения фейков, показал, что большинство были посвящены вакцинации, пандемии коронавируса, теориям заговора, формату связи 5G и интернет-технологиям.

Кроме того, на сайте публикуются интервью с экспертами, разъяснительные материалы о том, как не стать жертвой онлайн-мошенников, инструкции как распознать ложные новости.

В случае возникновения сомнений в достоверности какого-либо информационного сообщения, размещенного в социальных сетях либо СМИ, просим перепроверять ее на сайте Stopfake.kz