Свыше 50 млн тенге конфисковали у обнальщика в Астане

Свыше 50 млн тенге конфисковали в Астане по делу о выписке фиктивных счетов-фактур, сообщает Kazpravda.kz на пресс-службу прокуратуры столицы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Астаны

По поручению прокуратуры Астаны по уголовному делу, связанному с выпиской фиктивных счетов-фактур, орган уголовного преследования возбудил досудебное производство о конфискации имущества.

В ходе следствия на деньги, полученные преступным путем, был наложен арест. По ходатайству надзорного органа суд конфисковал эти 50 502 280 тенге в доход государства.