Свыше 500 тысяч казахстанцев прошли марафон правовой и финансовой грамотности в Туркестане

Масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности был организован Академией AML ACADEMY АФМ при поддержке областного акимата, сообщает Kazpravda.kz
По информации АФМ, мероприятие охватило свыше 500 тысяч человек, включая деятелей культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьников и студентов.
В рамках форума одновременно были задействованы 5 локаций: административно-деловой центр города, Центральный стадион имени О. Жарылкапова, международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, IUTH - международный университет туризма и гостеприимства и многопрофильный комплекс Конгресс-холл.
Также были организованы панельные сессии, оживлённые дискуссии, интеллектуальные викторины и увлекательные состязания для школьников и студентов.
Особое внимание привлек флешмоб, подготовленный учащимися на «большой перемене», призванный воспитать у подрастающего поколения культуру правопорядка и уважения к законам.
Параллельно профессиональные психологи провели тренинги и лекции, посвящённые развитию личностного роста и формированию иммунитета к зависимости от азартных игр, а творческие коллективы театров впервые представили спектакль на тему противодействия лудомании.
В агентстве отметили, что подобные инициативы способствуют обмену знаниями, усилилению командного взаимодействия, повышению вовлеченности населения в вопросах соблюдения экономической и финансовой безопасности.
Такие мероприятия направлены на повышение финансовой грамотности, продвижение правовой культуры среди молодежи, предупреждение финансовых пирамид и профилактику азартных игр, противодействие распространению наркотиков, дропов и соблюдению кибергигиены, добавили в АФМ.