Свыше 500 тысяч казахстанцев прошли марафон правовой и финансовой грамотности в Туркестане

Масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности был организован Академией AML ACADEMY АФМ при поддержке областного акимата, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ

По информации АФМ, мероприятие охватило свыше 500 тысяч человек, включая деятелей культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьников и студентов.

В рамках форума одновременно были задействованы 5 локаций: административно-деловой центр города, Центральный стадион имени О. Жарылкапова, международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, IUTH - международный университет туризма и гостеприимства и многопрофильный комплекс Конгресс-холл.

Также были организованы панельные сессии, оживлённые дискуссии, интеллектуальные викторины и увлекательные состязания для школьников и студентов.

Особое внимание привлек флешмоб, подготовленный учащимися на «большой перемене», призванный воспитать у подрастающего поколения культуру правопорядка и уважения к законам.

Параллельно профессиональные психологи провели тренинги и лекции, посвящённые развитию личностного роста и формированию иммунитета к зависимости от азартных игр, а творческие коллективы театров впервые представили спектакль на тему противодействия лудомании.

В агентстве отметили, что подобные инициативы способствуют обмену знаниями, усилилению командного взаимодействия, повышению вовлеченности населения в вопросах соблюдения экономической и финансовой безопасности.

Такие мероприятия направлены на повышение финансовой грамотности, продвижение правовой культуры среди молодежи, предупреждение финансовых пирамид и профилактику азартных игр, противодействие распространению наркотиков, дропов и соблюдению кибергигиены, добавили в АФМ.