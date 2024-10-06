Свыше 51% избирателей отдали свои голоса на референдуме

Центризбирком сообщил о явке граждан по состоянию на 14.00, передает корреспондент Kazpravda.kz
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 51,77 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 52,99 %
2. по Акмолинской области – 54,91 %
3. по Актюбинской области – 52,85 %
4. по Алматинской области – 59,32 %
5. по Атырауской области – 52,91 %
6. по Западно-Казахстанской области – 50,52 %
7. по Жамбылской области – 48,80 %
8. по области Жетiсу – 55,42 %
9. по Карагандинской области – 59,92 %
10. по Костанайской области – 61,54 %
11. по Кызылординской области – 54,13 %
12. по Мангистауской области – 46,19 %
13. по Павлодарской области – 49,18 %
14. по Северо-Казахстанской области – 48,00 %
15. по Туркестанский области – 67,38 %
16. по области Ұлытау – 59,65 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 61,73%
18. по г. Астана – 45,19 %
19. по г. Алматы – 16,91 %
20. по г. Шымкент – 64,38 %
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Следующая оперативная информация будет представлена в 16.05 часов.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).
На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.
Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.