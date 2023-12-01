Свыше двух тысяч рабочих вышли на уборку снега в Астане

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В Астане с наступлением зимнего периода и выпадением осадков коммунальные службы работают в усиленном режиме. С утра сегодня, 1 декабря, на уборку улиц города от снега и наледи вышли свыше 2000 дорожных рабочих и порядка 1000 единиц спецтехники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат.

Как отмечается, в первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

"В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", - рассказали в столичной администрации.

По данным синоптиков, 1 декабря в Астане метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Жителей и гостей города призывают быть предельно внимательными при передвижении на улице, соблюдать правила безопасности при гололеде.