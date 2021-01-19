Свыше триллиона тенге рекордных инвестиций привлек Нур-Султан в 2020 году

Экономика
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Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, акиматом столицы не прекращались работы по привлечению частных инвестиций на реализацию важных для города и горожан проектов. Так, в прошлом году в столицу было привлечено 1,1 триллиона тенге, что на 20% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев, передает Kazpravda.kz.

"Во время карантина, к примеру, строительные работы не останавливались, велись со строгим соблюдением саннорм. В 2020 году в столице построено и введено в эксплуатацию свыше 3,0 млн кв. м жилья, что почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Проведение региональных советов по привлечению инвестиций были переведены в онлайн-режим. Под руководством акима столицы Алтая Кульгинова было проведено 16 заседаний, одобрено свыше 110 проектов в сфере образования, здравоохранения, промышленности, логистики и торговли, спорте, жилья и т.д.", - рассказал Бекмурзаев.

Как он отметил, из-за распространения коронавируса с прошлого года актуальным кейсом стала реализация проектов по выпуску средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

"В данном направлении поддержали ряд проектов. Ряд предприятий выступили с инициативой переориентировать свою деятельность на производство медицинских масок, защитных костюмов и т.д. С каждым инвестором работаем в
ручном режиме", - подчеркнул руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города.

На базе городского центра развития инвестиций "Astana Invest" также функционирует региональный фронт-офис по привлечению инвестиций, где осуществляется полное сопровождение инвесторов по принципу "одного окна", в
том числе при прохождении процедур госуслуг.

"По поручению Главы государства акиматом Нур-Султана создаются все условия для инвесторов, снимаются административные барьеры", - добавили в пресс-службе.

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