Свыше тысячи лиц, стоявших в очереди на жилье незаконно, выявлено в ходе антикоррупционного мониторинга

Основанием для снятия с очереди стало в том числе и наличие собственного жилья.

Также по итогам мониторинга, проведенного Антикоррупционной службой по ЗКО, в данной сфере защищены конституционные права более 100 западноказахстанцев из социально уязвимых слоев населения. Они восстановлены в очереди на жилье. Почти в три раза, со 165 до 65 тенге за 1 кв. м, снижена плата за арендное жилье. Возвращено в доход государства 27 млн тенге путем погашения задолженности по аренд­ным платежам и разницы при приватизации жилья по заниженной стоимости.