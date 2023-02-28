Свыше тысячи лиц, стоявших в очереди на жилье незаконно, выявлено в ходе антикоррупционного мониторинга

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Основанием для снятия с очереди стало в том числе и наличие собственного жилья.

Также по итогам мониторинга, проведенного Антикоррупционной службой по ЗКО, в данной сфере защищены конституционные права более 100 западноказахстанцев из социально уязвимых слоев населения. Они восстановлены в очереди на жилье. Почти в три раза, со 165 до 65 тенге за 1 кв. м, снижена плата за арендное жилье. Возвращено в доход государства 27 млн тенге путем погашения задолженности по аренд­ным платежам и разницы при приватизации жилья по заниженной стоимости.

Сейчас в карту коррупцион­ных рисков ЗКО включены семь направлений, влияющих на социальную стабильность в регионе, а также сопровож­дающихся общественным резонансом и критикой со стороны населения. Это сферы экологии, землепользования, медицины, образования, вопросы развития сельского хозяйства, дорог и инфраструктуры, защиты бизнеса.

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