Погибший при пожаре на заправке Экибастуза оказался сыном владельца АЗС

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Погибший при пожаре на АЗС в Экибастузе оказался сыном владельца этой автозаправочной станции. Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, передает коррепондент Kazpravda.kz.

"Погибший при пожаре парень 2006 года рождения работал оператором заправки. 17-летний молодой человек был сыном хозяина автомобильной газозаправочной станции.

Напомним, вчера произошел пожар на автогазозаправочной станции в Экибастузе. На месте происшествия обнаружили тело молодого мужчины. Позже выяснилось, что погибшему было всего лишь 17 лет.