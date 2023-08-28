Сжёг лес - ограничение свободы на четыре года

Общество
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Валентина Мелехова, Костанайская область

Вынесен приговор экс-руководителю Басаманского лесхоза по Аулиекольскому пожару, который потряс всю страну в сентябре 2022 года.

Последний год для Асгата Жакашева был поистине сложным: следствие, суд, обвинения, допросы, приговор. Его обвиняли в злоупот­реблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба физическим, юридическим лицам и государству.

А случилось это из-за того, что Жакашев, будучи руководителем лесхоза, разрешал частным бригадам заниматься лесозаготовительными работами, несмотря на установленный запрет на пребывание физических лиц на территории лесного фонда Костанайской области в периоды высокой пожарной опасности. В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулие­кольского района. Уничтожено более 39 тыс. га лесных и нелесных угодий на общую сумму свыше 18 млрд тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства на общую сумму более 600 млн тенге. На возмещение указанных материальных потерь и борьбу с пожаром государством затрачено более 2,5 млрд тенге бюджетных средств.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием его в колонии средней безопасности.

«Подсудимый вину и граж­данские иски не признал. Суд переквалифицировал действия Ж. на ч. 2 ст. 371 УК, то есть халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия. С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил Ж. наказание в виде 4 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок. При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, наличие заболеваний и наличие на иждивении малолетних детей», – говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

#приговор #пожар #Костанайская область #лес #лесхоз #халатность

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