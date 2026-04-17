Таеквондист Алидар Абдукаримов завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира

Команда Казахстана по таеквондо отметилась очередной медалью юниорского чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

На третью ступень пьедестала поднялся Алидар Абдукаримов. Он завоевал "бронзу" в весовой категории до 68 килограммов.

Спортсмен дошел до полуфинала, где уступил Аюбхону Набиеву (Узбекистан). В итоге казахстанец завершил ЮЧМ на третьем месте.

Добавим, что в активе нашей команды теперь четыре награды. Ранее "золото" завоевала Айым Серикбаева (до 44 кг), а Ерасыл Ерзат (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг) стали бронзовыми призерами.

 

