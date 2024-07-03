Таиланд рассмотрит отмену 50-летнего запрета на продажу алкоголя днем

По данным газеты Bangkok Post, премьер-министр страны Сеттха Тхависин провел встречу с представителями ресторанного бизнеса, которые пожаловались на рост операционных расходов и цен на продукты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Правительство Таиланда рассмотрит вопрос отмены запрета на продажу алкогольной продукции в дневное время с 14:00 до 17:00, который действует в королевстве более 50 лет. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как отмечает издание, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин провел встречу с представителями ресторанного бизнеса, которые пожаловались на рост операционных расходов и цен на продукты.

«Я рассмотрю это (отмену дневного запрета на продажу алкоголя). Правительство пытается продвигать туризм, надеясь, что он также принесет больше дохода», - сказал глава правительства.

Глава клуба таиландских рестораторов Соратхеп Ротпхочанарат отметил, что в 2019 году совокупный доход ресторанного бизнеса составил около 420 млрд батов ($11,4 млрд) или около 7% ВВП. Первоначально ожидалось, что в этом году этот доход вырастет еще на 4-5%, но с апреля темпы роста замедлились, из-за чего рестораны закрываются.

«Экономика находилась в состоянии застоя, а покупательная способность потребителей снизилась. Цены на ингредиенты, такие как овощи, выросли в дополнение к высоким расходам на оплату счетов за электроэнергию», - указал он.

Ограничения на продажу алкоголя были введены в Таиланде в 1972 году с целью недопущения употребления горячительных напитков работниками в обеденное время. Продажа алкоголя в королевстве также запрещена с полуночи до 11:00.