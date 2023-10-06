Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
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Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
Во время рейда по вокзалу внимание полицейских привлек 50-летний житель столицы, перевозивший с железнодорожного вокзала двух пассажиров.
Одним из них оказался иностранец. «Cмекалистый» таксист воспользовался тем, что гость не знает город, и договорился отвезти его за 500 тенге от вокзала до автовокзала «Сапаржай», что в 150 метрах.
Астанчанин привлечен к административной ответственности за приставание в общественных местах и занятие предпринимательством без регистрации.