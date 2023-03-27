Таланты нужно поддерживать

Новая школа соответствует всем требованиям, предъявляемым к объектам образования, и оснащена современным оборудованием.

На церемонии открытия школы-интерната выступил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

– В результате поддержки Президента Касым-Жомарта Токаева и Правительства в Приаралье реализуются новые проек­ты, – отметил глава региона. – Развитие человеческого капитала и повышение качества образования – приоритетные задачи государства. В регионе открываются новые современные учреждения образования, создаются условия для качественного обучения, воспитания подрастающего поколения.

Нурлыбек Налибаев напомнил, что в прошлом году в регионе были введены в эксплуатацию шесть школ, 19 детских садов, а в Жалагашском районе области – Дом школьников и школа искусств.

– Неравнодушные к родной земле меценаты, предприниматели реализовали социальные проекты на сумму более девяти миллиардов тенге, – отметил аким. – В результате в населенных пунктах появились парки отдыха и аллеи, 80 спортивно-игровых площадок. В Кызылорде ведется строительство центра «Анаға тағзым», возводится новая школа в селе Токабай Аральского района. В результате соглашения с руководством компании «КазГерМунай» в областном центре стартует строительство Дворца школьников современного типа. И в дальнейшем со стороны государства и руководства области будет постоянно осуществляться поддержка талантливых детей.

Также на церемонии открытия школы-интерната в «Сабалаке» выступил общественный деятель Бекмырза Еламанов. Ветеран образования Оразбай Сагындыкулы дал бата, благос­ловив казахстанцев на добрые дела и мирную жизнь.

Отметим, что система образования Кызылординской облас­ти постепенно укрепляется за счет строительства новых объек­тов. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе в ближайшие три года будет выделено 100 млрд тенге на возведение 21 школы на 15 100 мест. В нынешнем году начнется строительство десяти школ из этого списка.

В результате уже в 2025 году в регионе будет решена проблема трехсменных и аварийных школ.