Талдыкорганец жестоко избил жену

Происшествия
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Айдана Демесинова
В Талдыкоргане мужчина жестоко избил гражданскую жену. Об этом стало известно после публикации видео пострадавшей в социальной сети Іnstagram, передает Kazpravda.kz.

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в пресс-службу ДП Алматинской области.

"По данному факту установлено, что 2 августа текущего года в ходе распития алкоголя между гражданскими супругами возникла ссора, переросшая следом в конфликт. Вследствие чего, мужчина избил женщину. С телесными повреждениями она была доставлена в городскую больницу. Однако, от госпитализации и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась. Заявление на своего гражданского супруга женщина также не подала", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

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