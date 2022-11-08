Талгарские инвалиды по зрению, живущие в аварийном бараке, надеются на помощь государства

Это длинное одноэтажное здание было построено в Талгаре еще в 1937 году для местного учебно-производственного предприятия Казахского общества слепых (УПП КОС). Раньше в нем размещался цех, потом строение отдали под жилье инвалидам.

За долгие годы общежитие барачного типа полностью пришло в негодность: прогнили полы, рушатся кровля, фундамент. Дышит на ладан электропроводка, по стенам пошли глубокие трещины. Жильцы опасаются, как бы не рухнул потолок...

В доме отсутствуют центральное отопление и газ, туалеты расположены на улице (!). Не асфальтирован двор, нет детской площадки.

Некогда здесь проживало 30 семей членов Казахского общества слепых, сейчас заселенными остаются восемь комнат. Многие незрячие съехали, устав терпеть ужасные условия. Кто-то снимает жилье в аренду, другим удалось получить социальные квартиры от акимата Талгара.

Очередную зиму с холодными батареями придется провести инвалиду 1-й группы Алмагуль Кажиевой, которую мы встретили в аварийном бараке. Уже 10 лет она проживает в комнате площадью 12 «квадратов» вмес­те с двумя дочерьми и внучкой, тоже состоящей на учете по инвалидности.

– Нам деваться некуда, – тяжело вздыхает 59-летняя женщина. – Сейчас в Талгаре резко выросли цены на аренду жилья. Представляете, однокомнатные квартиры сдают уже за 150 тысяч тенге! Мы с нашими мизерными зарплатами не можем позволить себе такой роскоши. Еще на лечение внучки нужны деньги. Поэтому приходится жить здесь.

Алмагуль, как и другие обитатели общежития (которых мы, к сожалению, не застали дома в выходной день), работает в местном УПП КОС, где изготавливают бельевые прищепки и пуговицы. Ее трудовой стаж – 33 года. Зарплата – 83 тыс. тенге, получает также пособие по инвалиднос­ти – 71 тыс. тенге.

В очереди на жилье в акимате она стоит уже восемь лет. Хотела как-то взять в банке ипотеку, купить на заемные средства однокомнатную квартиру. Но для этого нужно было внести первоначальный взнос в размере минимум трех миллионов тенге. А таких сбережений у инвалида нет.

– Мы не жалуемся, что здесь нам плохо, – говорит Алмагуль-апай. – Наоборот, надо спасибо сказать руководству предприя­тия за предоставленную возможность тут жить. Конечно, условия хорошими не назовешь. К примеру, зимой, чтобы согреться, включаем на полную мощь обогреватели. За электричество приходят большие счета. Но все равно это дешевле, чем арендовать квартиру.

Как рассказала нам бывший комендант общежития Аниса Жанысбаева, в бараке много раз делали косметический ремонт. На это выделялись средства руководством УПП КОС, собирали также взносы жильцов. Проводили даже дезинсекцию от тараканов и клопов (!).

По словам экс-коменданта, неоднократно были здесь и представители акимата Талгара – обещали решить жилищный воп­рос, но толку от этих обещаний нет. Как вариант жильцы предлагали представителям местных властей передать им одно из пустующих в городе зданий (бывшего колледжа или студенческого общежития). Однако это предложение не нашло отклик в чиновничьих кабинетах.

К слову, директор Талгарского УПП КОС Эбилесхат Коханов раньше сам проживал в этом же бараке, поэтому прекрасно знает о творящемся здесь коммунальном беспорядке. Но исправить ситуацию не в его силах.

– Жить в общежитии опасно, оно обветшало, находится в аварийном состоянии, – говорит Эбилесхат Масатович. – Здесь даже капитальный ремонт не поможет. Ведь зданию уже почти 90 лет! Есть только одно решение вопроса – снос. Однако, прежде чем снести общежитие, нужно переселить куда-то оставшихся жильцов. Мы надеемся на помощь государства в этом вопросе.

В перспективе директор (если получит согласие учредителей УПП КОС из Астаны) планирует найти инвесторов, предоставить им земельный участок, чтобы те снесли аварийный

объект, а на его месте построили двухподъезд­ный жилой дом. Тогда один подъезд можно было бы выделить бесплатно инвалидам.

Остается добавить, что в ходе недавней рабочей поездки по Алматинской области Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев отметил, что в регионе много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Несмотря на 686 тыс. кв. м жилья, введенных с начала года, квартирный вопрос для местных жителей остается одной из острых проблем. Президент поручил Правительству увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья.