Талгат Орынбасар завоевал «серебро» на домашнем турнире по дзюдо

В Астане на турнире по дзюдо серии Grand Slam стартовал финальный блок первого дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

У мужчин в весовой категории до 60 килограммов в решающей схватке принял участие казахстанец Талгат Орынбасар.



Ему противостоял Сухбат Бямбасурэн из Монголии. Встреча завершилась досрочной победой соперника.



Также в НОК добавили, что в этом же весе бронзовым призером стал Шерзод Давлатов. Он должен был бороться с сокомандником Магжаном Шамшадином, который в итоге снялся с турнира.