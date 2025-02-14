Тариф на вывоз мусора в Астане могут увеличить в два раза

Госуслуги,Столица
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Венера Баталова
корреспондент

Тарифы на эту услугу в столице не пересматривались с 2019 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане состоялась сессия маслихата, на которой обсуждался вопрос повышения тарифа на вывоз мусора, передает корреспондент Kazpravda.kz

Руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Даулет Доскулов сообщил, что тарифы на эту услугу в столице не пересматривались с 2019 года.

«Действующий тариф составляет 390 тенге в месяц на одного человека. За 5 лет, с 2019 года, тариф остался неизменным, тогда как в Алматы он уже составляет 718 тенге. В шести городах с населением порядка 300 тыс. человек тариф вырос до 400-500 тенге. Принимая во внимание столичный статус Астаны, а также необходимость обеспечения качественного и безопасного вывоза мусора, предлагается установить новый тариф: 637 тенге на одного жителя благоустроенного дома и 679 тенге - на одного жителя неблагоустроенного дома», — отметил Даулет Доскулов.

Он добавил, что изначально предлагался тариф в размере 1 037 тенге, но для уменьшения социальной нагрузки он был снижен.

По словам Доскулова, в случае отказа от повышения тарифа Астана может столкнуться с мусорным коллапсом. Он привел в пример ситуацию лета 2024 года, когда в столице возникли проблемы с вывозом твердых бытовых отходов. Причинами этого стали рост населения, увеличение объема отходов и рост затрат на их вывоз и переработку.

«Непринятие своевременных мер приводит к критическим последствиям. Летом 2024 года из-за несвоевременного вывоза отходов возникло социальное напряжение. За 5 лет, с 2019 по 2024 год, средняя зарплата рабочих и водителей выросла на 230%, стоимость ГСМ увеличилась на 90%, а также выросли расходы на эмиссию в окружающую среду и другие статьи затрат. Все это значительно повысило рыночные цены на вывоз отходов, что также повлияло на конечную цену для горожан», — пояснил руководитель управления.

Также было предложено ввести льготы для семей, воспитывающих детей с инвалидностью и многодетных семей, чтобы облегчить финансовую нагрузку на эти категории граждан.

Принятие нового тарифа, по словам Доскулова, позволит стабилизировать работу сортировочных компаний, повысить уровень сортировки до 20%, улучшить функционирование полигонов, избежать аварийности мусоровозов и повысить налоговые поступления. Кроме того, это поможет частично финансировать государственные программы и внедрить бесплатные социальные сервисы для горожан.

Предложенный тариф был поддержан депутатами маслихата Астаны, и теперь ожидается его утверждение.

#Астана #тариф #мусор #отходы

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