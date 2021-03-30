Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 апреля

Экономика
Айдана Демесинова
С 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz.

По словам вице-министра, предельные тарифы 37 из 45 энергопроизводящих организаций в Казахстане будут увеличены с 1 апреля 2021 года. По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 %. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок.

Кайрат Рахимов отметил, что в результате проведенной работы и обсуждений, доля увеличения заявленных уровней предельных тарифов станций была снижена более чем в два раза.

"При их рассмотрении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю. Были приняты во внимание заявки, требующие своевременного решения. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 15%", - сообщил Рахимов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций.

По данным спикера, большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53%. Соответственно основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии - уровень доходности большинства станции ниже фактических затрат.

"Особую обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных компаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием. К сожалению, допустимые уровни расходов на ремонтные кампании, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности", - подчеркнул Рахимов.

По этой причине постоянно находятся в ремонтах и недоступны для выработки электроэнергии по различным причинам около 2 000 МВт, что сопоставимо с совокупным потреблением трех южных областей - Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской.

Как отметил спикер, из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушений (рост на 11% по сравнению с 2019 годом). Каждое крупное технологическое нарушение – риск аварии всей энергетической системы Казахстана.

Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонты для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций, пояснил Рахимов.

"Кроме этого, пересмотр тарифов поможет сохранить порядка 23 тыс. рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией", - заключил вице-министр.

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