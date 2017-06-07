Тайна одуванчика Статьи 1428

– Идея по производству натурального каучука из казахстанского эндемика, одуванчика тараксакум кок-сагыз, возникла после того, как в 2008-м я стала консультантом европейского проекта «EU-PEARLS. Производство и эксплуатация резино- и каучуконосных источников для Европейского союза». Ближе к его завершению, в 2012 году, мы предложили реализовать в нашей республике проект «KZ-PEARLS. Производство и эксплуатация натурального каучука в Казахстане», – рассказывает национальный координатор рамочной программы ЕС по исследованиям и технологиям «Горизонт-2020» Камила Магзиева.



По ее словам, Главе государства проект демонстрировался на разных стадиях реализации: в 2012 году в Вене в рамках результатов европейского проекта EU-PEARLS; в 2013-м – во время Астанинского экономического форума; в 2014-м – на инновационном форуме в Гааге (Голландия); в конце того же года – в Алматы на инновационной выставке.



В мае 2013 года состоялось подписание договора с АО «НАТР» на предоставление инновационного гранта для реализации первого этапа проекта «KZ-PEARLS. Создание казахстанского семенного фонда природных каучуконосов». На него выделили почти 21 млн тенге. Сумма рассчитывалась на два года. Грант освоен, результатом стал собственный семенной фонд высококачественного кок-сагыза.



– Наши ученые открыли новые методы получения высокого урожая кок-сагыза! – гордится руководитель проекта.



Камила Магзиева отмечает, что поначалу со стороны Министерства по инвестициям и развитию проект получил «добро». Исследователям пообещали: после удачного завершения первого этапа KZ-PEARLS ведомство поддержит и этап следующий – собственное производство натурального каучука из кок-сагыза.



Но что-то пошло не так. Да, освоив грант НАТР, в 2015 году реализаторы проекта получили собственный казах­станский семенной фонд и снова подали заявку на грант.



Осенью 2016 года на заседании экс­пертной группы АО «НАТР» совместно с МИР РК было подтверждено: проект соответствует приоритетным направлениям инновационных грантов. Но... бюджет сокращен с 1 млрд тенге до 264 060 370 тенге, а сами документы направлены в Министерство по инвес­тициям и развитию для дальнейшего рассмотрения и подтверждения.



Началось ожидание. Камила Магзие­ва, не получив ответа, обратилась с официальным письмом к нынешнему руководству МИР.



– За прошедшее время мы сделали по проекту очень многое: улучшили семена, получили новый сорт, дающий более высокое содержание резины в корнях кок-сагыза; разработали эффективные технологии для механизации полного процесса – от выращивания до получения натурального каучука; создали прототип установки по экстракции. Подписали договоры с казахстанскими производителями резиновой продукции, которые будут покупать наш каучук по мере его производства. Ведем переговоры с российским производителем шин («Нижнекамскшина») и с итальянской компанией Pirelli. Нашли двух инвесторов из Казахстана и Голландии.



Если станем производить здесь натуральный каучук, то и голландская шинопроизводящая компания Apollo Tyres будет его покупать у нас! Они это подтвердили на одном из заседаний в Голландии. Заключили договоры о сотрудничестве с фермерами, которые предоставляют нам земли, сельхозмашины и оборудование в аренду. Мало того, провели соответствующие тренинги для них. Получили из кок-сагыза опытные образцы резины, сахара, инулина, меда и биотоплива. Провели повторные исследования шин, изготовленных из кок-сагыза, – поясняет Камила Магзиева.



При этом все названное требует немалых затрат. Кто финансировал, спросит читатель? И получит ответ: большая часть трат покрывалась за счет европейского проекта Drive4EU. А он закончится в следующем году.



Если к тому времени не показать, что задуманный в Казахстане проект ему самому нужен, интересен и будет поддержан финансово, Еврокомиссия практически заберет наработку. Поэтому очень важно, чтобы проект был поддержан именно казахстанским грантом! Только тогда ЕБРР примет его для финансирования после завершения европейского проекта.



Руководитель проекта утверждает, что в следующем году Европейская комиссия и ЕБРР рассмотрят результат «на предмет внедрения». Считать свои затраты и доходы Европа любит и умеет, подыскивать выгодные, перспективные наработки – тоже.



А у нас все меньше времени, чтобы удержать, не выпустить из рук свой, коренной проект. Коренной от слова «корень» в том числе, поскольку именно млечный сок корневой системы одуванчика кок-сагыз содержит естественный каучук, который можно переработать в инулин или латекс.



– Чтобы показать, что проект может быть внедрен в Казахстане, нам нужно уже в нынешнем году, не позднее октября, поставить пилотную линию на краю нашего поля. Европейцы не дают денег на это, – сетует Камила Магзиева.



Поэтому наши государственные мужи должны оповестить мир о том, что республика намерена сама получать прибыль из своего эндемика, внесенного в Красную книгу Казахстана. А для этого надо, чтобы МСХ обратилось в МИД, а МИД направил всем посольствам стран соответствующее письмо со ссылкой на Конвенцию о биоразнообразии, которую государство подписало еще в 1994 году.



Тем временем группа исследователей действует. Найдены инвесторы – это инвестфонды «Тенгри Капитал» (Казахстан) и Flowerdale Capital (Голландия). Их представители говорят, что необходима казахстанская финансовая поддержка, чтобы делать дополнительные инвестиции. А 3,5 млн евро, инвес­тированные в проект в текущем году, принесут прибыль уже через три года.



Как заявляет Камила Магзиева, уже есть покупатели будущей продукции – каучука: казахстанский производитель медицинских перчаток «Дольче» и еще шесть компаний, производящих резинотехническую продукцию в Казахстане, а также итальянский шинопроизводитель – компания Pirelli.



А пока – сев. Засеяв в нынешнем году два гектара, получат то количество семян, которое потребно для посева на 25 га будущей весной.



– Всю агротехническую работу ведем исключительно за счет собственных средств. Четыре месяца весь наш штат не получает зарплату. Но деваться некуда. Если не получим поддержку от государства, придется осенью семена продавать американцам и немцам, – сетует руководитель проекта.

