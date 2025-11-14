Казахстанские петроглифы признаны ЮНЕСКО уникальным культурным наследием. В нашей стране они в основном сосредоточены на юге и востоке. Просторы Сарыарки бедны горными массивами, однако и здесь древние кочевники оставили наскальные рисунки. Всего на территории Центрального Казахстана ученые обнаружили 27 памятников изобразительного искусства древности. Они компакт­ные и не слишком выделяются на фоне окружающего ландшафта, но от этого не теряют своей культурной ценнос­ти и художественной выразительности. Степные петроглифы сосредоточены в Актогайском, Жанааркинском, Каркаралинском и Шетском районах Карагандинской области, а также в Улытау.

В разные годы наскальные рисунки исследовали экспедиции Института археологии им. А. Маргулана, сотрудники Сарыаркинского археологичес­кого института при Карагандинском университете им. Е. Букетова, а также специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия и РГП «Казрес­таврация». Ученые описывали их, фотографировали, пытались систематизировать и интерпретировать.

«Прекрасный знаток казахской этнографии, академик Алькей Маргулан, описывая сюжеты древних гравюр Сарыарки, среди которых встречается большое количество изображений верблюдов, пишет, что они «перекликаются с древними легендами казахов о Жел-Мая, – отмечают ученые Марина Бедельбаева, Виктор Новоженов и Наталья Новоженова в своей книге «Изобразительные памятники Казахского мелкосопочника». – Традиция изображения больших фигур верблюдов, по мнению ученого, является отражением мифа о покровителе верблюдов Ойсыл-кара. Изобразительные памятники, в том числе петроглифы, интересовали Маргулана как возможность исследовать мировоззренческие каноны древнего населения Сарыарки и рассмотреть их в свете трансформации духовного мира человека на протяжении тысячелетий».

Петроглифы Сарыарки принято относить к трем историческим периодам: бронзовому веку, скифо-сакской эпохе и Средневековью.

Наскальные рисунки эпохи бронзы можно увидеть в урочище Теректы-Аулие, в долине реки Байконыр и на камнях сопки Зынгыртас. Здесь встречаются изображения людей, повозок, а также сцен охоты и поединков. Древние художники изображали на скалах домашних и диких животных: архаров, степных антилоп, лошадей, верблюдов и быков. Археологи полагают, что выбор образов тесно связан с хозяйственной деятельностью и ритуальной значимостью для людей бронзового века.

Среди персонажей наскальных рисунков встречается «солнцеголовый» герой. Считается, что это солярное божество, которому поклонялись древние кочевники. Нередко его изображали управляющим колесницей. Ученые прослеживают здесь связь с индоевропейским богом Митрой, который, по представлениям язычников, мчался по небу на золотой двуколке и являл собою свет.

Если говорить о петроглифах скифо-сакского периода, то их в степях Сарыарки немного. Архео­логи объясняют это нехваткой свободных каменных полотен. Мастера бронзового века уже заняли большинство из них своими рисунками. Скифо-сакские петроглифы в основном встречаются в улытауском регионе. По ним ученые сделали вывод о том, что в тот период был сформирован известный нам звериный стиль. Древние живописцы использовали образы хищников, архаров и оленей с большими ветвистыми рогами, а также фантастических зверей. Причем они находятся в динамических позах – скачут или терзают свою добычу.

В период Средневековья, когда территорию Сарыарки конт­ролировали тюркские кланы, сложилась новая изобразительная традиция. Ее главным персонажем стал вооруженный всадник – батыр, предводитель клана. В это же время появляется другая мегалитическая традиция – создание каменных изваяний, то есть балбалов. Ими люди отмечают наиболее значимые и плодородные урочища.

Еще одна важная художественная особенность Средневековья – это появление родовых тамг в петроглифах. Она свидетельствует о существовании в обществе имущественного владения, а также о родовой идентификации людей. К сожалению, тамг на территории Сарыарки найдено крайне мало.

Археологи, занимающиеся изучением «каменных галерей», отмечают, что петроглифы чаще всего располагаются в достаточно приметных местах: на склонах сопок, на вершинах скал и скалистых берегах пересыхающих рек. Интересно, что эти локации упоминаются в народных преданиях, часто их считают святыми местами – аулие. Так для чего же в древности служили петроглифы? О чем с их помощью хотели рассказать кочевники Центрального Казахстана?

«Возможно, в древности памятники с петроглифами играли роль своеобразных маяков в бескрайних просторах степного «океана», отмечали наиболее удобные, богатые травой и водой пастбища, ущелья, горные и речные долины, оптимальные пути движения, – предполагают авторы монографии об изобразительных памятниках Казахского мелкосопочника. – Такие знаки на местности в сочетании с примитивными астрономическими знаниями являли собой некий культово-информационный комп­лекс животноводов, притом они имели несомненную коммуникативную функцию в древних социумах. Здесь проводились обучение молодого поколения, посвящения в члены социума, жертвоприношения, подобающие обряды и ритуалы, а также различные календарные праздники».

Рисунки на скалах кажутся нам монументальными, созданными на века. Однако это только иллюзия. Хотя петроглифы выбиты на скалистой поверхности, они медленно разрушаются. Этому процессу способствуют дожди, ветра, мох и лишайники, а также резкие перепады температур, обычные для Центрального Казахстана. К уничтожению петроглифов человек тоже прикладывает свою руку. Невежественные туристы оставляют на бесценных каменных полотнах надписи в духе героев Ильфа и Петрова – «Киса и Ося были тут». Музейные работники уносят в свои экспозиции упавшие плиты с наскальными росписями. Их можно понять: они пытаются уберечь памятники древнего искусства от полного разрушения. Но, по мнению археологов, их охраной должно заниматься государство.

К сожалению, петроглифы Сарыарки остаются неизвестными большинству жителей нашей страны. К ним не ведут туристические маршруты. А их стоило бы проложить, чтобы популяризировать шедевры былых цивилизаций.