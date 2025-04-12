Особенным моментом мероприятия стала символическая передача флага «Таза Қазақстан» в рамках челленджа от Национального банка другим представителям финсектора, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан» в столичном парке Жетісу организовали масштабный общегородской субботник с участием представителей финансового сектора города, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Субботник организовало городское управление по инвестициям и развитию предпринимательства. К акции присоединились сотрудники Национального банка и банков второго уровня - около 400 человек.

Участники убрали территорию парка, подготовили площадки для посадки деревьев и провели работы по благоустройству.

Особенным моментом мероприятия стала символическая передача флага «Таза Қазақстан» в рамках челленджа от Национального банка другим представителям финансового сектора. Это стало символом преемственности и вовлечённости участников акции в общее дело.