Субботники в столице стали доброй традицией, объединяющей жителей столицы в стремлении сделать город чище, уютнее и красивее, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане в рамках экомесячника и масштабного республиканского проекта «Таза Қазақстан» проходит общегородской субботник, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ходе экоакции более 2000 сотрудников Управления культуры Астаны и 14 подведомственных организаций, в том числе артистов, вышли на масштабную уборку.

Центральной площадкой субботника стала территория Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. Сотрудники Управления культуры и коллектив филармонии вышли на уборку прилегающей территории, показав личным примером важность участия в экологических инициативах.

«Сегодня мы собрались с коллегами на еженедельный субботник. Это важное мероприятие для всего нашего коллектива — ведь каждому из нас хочется, чтобы город всегда был чистым и красивым. Мы регулярно поддерживаем акцию «Таза Қазақстан» и каждую субботу выходим на уборку, чтобы привести наши объекты в порядок, а также укрепить коллектив, ведь такие акции очень сближают людей. Приятно видеть, как места, где мы убирались, становятся чище и уютнее», — отметил заместитель генерального директора филармонии по творчеству Калкаман Дуйсембаев.

Субботники в Астане уже стали доброй традицией, объединяющей жителей столицы в стремлении сделать город чище, уютнее и красивее.