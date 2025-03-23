Таза Қазақстан: жители Тараза очистили парк от мусора

Таза Казахстан
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В Жамбылской области на март-апрель запланирована посадка 10,9 тыс. деревьев, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

В Таразе в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в День очищения декады Наурызнама проведены работы по благоустройству. В экологической акции приняли участие более 50 молодых жителей города.

Экологическая акция была организована в нескольких точках города, одной из которых стал парк «Здоровье». Здесь собрались более 50 молодых людей из Областного молодежного ресурсного центра и волонтерского движения «Жасыл ел», которые очистили арыки, канавы и дороги от мусора.

Следует отметить, что в Жамбылской области на март-апрель запланированы посадка 10,9 тыс. деревьев, обустройство 17 тыс. м² цветников и 5,7 тыс. м² газонов, очистка 803,8 км оросительных систем и каналов, благоустройство 2 781 км уличных дорог, уборка 668 140 м² парков и скверов, а также вывоз 5 тыс. тонн мусора. Все работы выполняются поэтапно в соответствии с графиком.

#Тараз #субботник #Таза Қазақстан

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