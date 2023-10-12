Технические условия для газификации жилых домов и объектов стали доступны на eGov.kz

Технологии
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Услуга по удобному способу получению технических условий для газификации своих жилых домов и объектов онлайн стала доступна на портале eGov.kz

Над запуском новой услуги на портале eGov.kz совместно работали Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Министерство энергетики Республики Казахстан, АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Национальные информационные технологии».

С этого момента, физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov.kz, воспользовавшись электронной цифровой подписью (ЭЦП), не покидая своего дома. Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает 5 рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных объектов.

Для получения технических условий для газификации жилых домов и объектов на портале eGov.kz, гражданам нужно всего лишь пройти несколько простых шагов:

  1. Авторизоваться на портале eGov.kz;
  2. Указать контактный телефон и адрес электронной почты;
  3. Выбрать адрес проживания;
  4. Выбрать адрес объекта газификации;
  5. Приложить скан техпаспорта;
  6. Указать данные по объекту газификации;
  7. Подписать заявку с помощью ЭЦП;
  8. Дождаться ответа от АО «КазТрансГаз Аймак» о выдаче Технических условий или о возможном отказе.

Это удобное решение позволяет гражданам сэкономить время и силы, которые ранее требовались для посещения офисов и заполнения бумажных документов. Онлайн-сервис также способствует улучшению доступности газификации жилых домов и объектов на территории Республики Казахстан.

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