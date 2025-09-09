На решение этой системной проблемы направлен национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов на 2025–2029 годы». Его ключевые положения стали темой республиканского семинара-совещания, прошедшего на днях в Талдыкоргане.

Перед началом семинара делегация представителей Министерства национальной экономики РК и финансовых институтов посетила Талдыкорганскую акцио­нерную транспортно-электросетевую компанию (АО «ТАТЭК») – одно из ключевых предприятий энергетической сис­темы Жетысу. В 2025 году компания приступила к пре­творению в жизнь масштабной программы модернизации: планируется обновить почти 150 км сетей на сумму около 3 млрд тенге. При успешной реализации проекта уровень общей изношенности сетей компании сократится с нынешних 82,7 до 50% к 2029 году. Не случайно АО «ТАТЭК» выбрано пилотной площадкой для внедрения новых механизмов финансирования и тарифного регулирования.

Дальнейшее обсуждение продолжилось в Салтанат сарайы с участием руководства коммунальных предприятий и представителей районов области. По мнению заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий Каната Кульназарова, главная задача в рамках исполнения национального проекта – долгосрочное и четкое планирование тарифной политики.

– Государство должно обеспечивать ее прогнозируемость, а коммунальные предприятия – дисциплину и эффективность, – заявил спикер. – Только так можно будет исключить дефицит электрической и тепловой энергии, гарантировать населению ее стабильную поставку.

По словам управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» Алии Мурзагалиевой, общий объем инвестиций на 2025–2029 годы составит 13,6 трлн тенге. При этом 6,8 трлн будут направлены в энергетику, 6,2 трлн – в коммунальный сектор, 0,6 трлн – в цифровизацию и автоматизацию.

Механизмы финансирования включают льготное кредитование, выпуск облигаций, синдицированное финансирование и лизинг. «Байтерек» обеспечивает прозрачные условия для регионов и предприятий, что позволит эффективно привлекать средства.

Особое внимание в программах модернизации уделено казахстанским предприятиям. Как подчеркнул эксперт АО «QazIndustry» Олжас Нурмухамбетов, национальный проект предусматривает приоритет отечественных производителей при закупе оборудования и материалов. Это позволит создать новые рабочие места, снизить импортозависимость и обеспечить стабильный спрос на местную продукцию.

Заместитель председателя правления АО «КазЦентрЖКХ» Макка Шингазиева подробно остановилась на практической стороне осуществления проектов.

– Все процедуры выстроены прозрачно и пошагово: от формирования заявки и подготовки пакета документов до заключения договора. Для включения в национальный проект субъекты естественных монополий и местные исполнительные органы должны будут зарегистрироваться на электронной платформе, согласовать проект с техничес­ким, финансовым операторами и тарифным регулятором. Важно, чтобы регионы своевременно готовили проектно-сметную документацию и учитывали требования к тарифам и финансированию. Это позволит ускорить модернизацию и эффективно использовать выделенные средства, – отметила спикер.

Большое внимание предстоит уделить цифровизации: внедрению системы Smart Turmys, электронной платформы закупок и умных приборов учета. Это позволит сократить потери и сделать платежи для населения более прозрачными и предсказуемыми.

– Основное условие успешного исполнения проекта – согласованная работа акиматов, бизнеса и коммунальных предприятий, – сказал, подводя итоги обмена мнениями, заместитель акима области Жетысу Асет Канагатов. – Совместными мероприя­тиями нам предстоит обеспечить снижение показателя амортизации с 70–80 до 40 процентов и гарантировать жителям региона стабильное получение всех необходимых услуг.

Как отметили участники семинара, национальный проект реально открывает новые возможности – диверсифицированное финансирование, цифровой контроль, прозрачные закупки и приоритет отечественных производителей.