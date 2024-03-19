Telegram привлёк $330 млн от продажи облигаций

Об этом основатель и генеральный директор платформы Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале
Он добавил, что средства удалось привлечь на выгодных для компании условиях.
«Подписка на это размещение облигаций была превышена, и мы были рады получить в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку ФРС) были для Telegram самыми выгодными в истории нашей компании», — написал Дуров на своём канале.
Инвесторов он не раскрыл, но отметил, что рост компании оценили мировые финансовые организации.
«Я горжусь тем, что каждый раз, когда мы выпускаем облигации, мы становимся лучше в этом процессе. Возросший спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram. Это еще больше укрепит нашу позицию как независимой платформы, способной бросить вызов «Голиафам» нашей отрасли», - отметил Павел Дуров.