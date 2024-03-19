Telegram привлёк $330 млн от продажи облигаций

Об этом основатель и генеральный директор платформы Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале

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Он добавил, что средства удалось привлечь на выгодных для компании условиях.

«Подписка на это размещение облигаций была превышена, и мы были рады получить в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку ФРС) были для Telegram самыми выгодными в истории нашей компании», — написал Дуров на своём канале.

Инвесторов он не раскрыл, но отметил, что рост компании оценили мировые финансовые организации.