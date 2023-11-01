Телерадиовещание временно отключат в Казахстане

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Телевидение и радио временно отключат 8 ноября в Казахстане. Об этом сообщили в АО "Казтелерадио", передает Kazpravda.kz.

Как отметили в пресс-службе, для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания компания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 03:00-17:00 (времени г. Астана). Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

АО "Казтелерадио" — национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.