Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

«29 ноября с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства!» – говорится в официальном сообщении.

Напомним, 21 ноября с 03.00 до 17.00 временно была приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.