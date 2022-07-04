Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Талдыкоргане

Тело новорожденного нашли сегодня около 8:00 утра в мусорном баке дома, расположенного в седьмом микрорайоне города Талдыкоргана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

По словам очевидца, пуповина младенца не была разрезана.

«Вышел, чтобы выбросить мусор. Смотрю, лежит младенец, завернутый в белый платок. Пуповина не разрезана. Предполагаю, что ребенок родился раньше срока (7-8 месяцев), маленький ребенок», – сообщил очевидец.

Сейчас на месте работают сотрудники Департамента полиции области. Обстоятельства происшествия выясняются.