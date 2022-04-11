Пропавший 19-летний военнослужащий срочной службы Пограничной службы КНБ Казахстана найден мертвым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

10 апреля 2022 года Пограничной службой КНБ в ходе поиска пропавшего 2 марта рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы обнаружено его тело.

С момента пропажи реализован значительный комплекс поисковых мероприятий, охвативших территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова.

Для проверки возможного пересечения госграницы проинформировано пограничное ведомство Кыргызстана.

9 апреля т.г. пограничники Кыргызской Республики сообщили об обнаружении в 2 км от линии границы оставленных элементов военной формы.

10 апреля т.г. года по инициативе Департамента ПС по Жамбылской области организована погранпредставительская встреча для осмотра места обнаружения вещей, в ходе которого обнаружено тело Бердишова У.А.

По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начаты следственные мероприятия.

Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий.

11 апреля 2022 года Погранслужбой организована доставка тела Бердишова У.А. по месту жительства родителей в Кызылординской области.

Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Бердишова У.А. В настоящее время Пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в т.ч. по организации ритуальных мероприятий.

Фото: instagram.com/taraznews.kz