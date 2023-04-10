Тело пропавшего ребенка нашли в канализационном колодце в Акмолинской области

В Акмолинской области в канализационном колодце обнаружили тело пропавшего мальчика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба ДП СКО

О трагедии сообщили волонтеры LIDER.KZ на своей странице в Instagram.

По информации Департамента полиции Акмолинской области, 8 апреля около 22:00 житель села Караоткель обратился в отдел полиции Целиноградского района с просьбой помочь найти его 4-летнего сына. Мальчик около 17:30 вышел во двор и пропал.

В ходе поисков полиция нашла тело ребенка в канализационном колодце возле дома.

Следственные мероприятия продолжаются, по их результатам будет принято решение о дальнейших действиях.