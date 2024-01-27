ТЭО газопровода «Актобе – Костанай» направлено на экспертизу

Правительство
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В текущем году в Костанайской области планируется реализовать 13 промышленных инвестпроектов, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт правительства РК

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода «Актобе – Костанай» разработано и направлено на экспертизу, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано и направлено на экспертизу. Министерству энергетики совместно с QazaqGaz надо ускориться в данном направлении. Акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации их проектов с учетом обеспечения региона дополнительными объемами газа», — сказал Алихан Смаилов.

В текущем году в регионе планируется реализовать 13 промышленных инвестпроектов на 127 млрд тенге.

#газификация #газопровод #Актобе-Костанай

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