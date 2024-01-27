ТЭО газопровода «Актобе – Костанай» направлено на экспертизу

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода «Актобе – Костанай» разработано и направлено на экспертизу, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано и направлено на экспертизу. Министерству энергетики совместно с QazaqGaz надо ускориться в данном направлении. Акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации их проектов с учетом обеспечения региона дополнительными объемами газа», — сказал Алихан Смаилов.