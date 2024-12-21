Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
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Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, передает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге.
«Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.
Как сообщалось, накануне на рождественской ярмарке в городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей.