Территории с риском ЧС включили в новый генплан Алматы

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как сообщили в Антикоре, разработан и утвержден новый Генеральный план города Алматы, где учтены территории, подверженные чрезвычайным ситуациям природного характера, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также из жилой зоны в рекреационную возвращены 229 га земли, передан в госсобственность земельный участок с сибиреязвенным захоронением, проведена инвентаризация всех водных объектов.

По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялись 36 судебных актов в пользу государства, 30 из них вступили в законную силу, 2 незаконных объекта уже снесены, еще 3 ждут сноса.

Кроме того, в Мажилисе на рассмотрении находится ряд законопроектов, где учтены рекомендации Антикора касательно усиления ответственности ГАСК, наделения МЧС полномочиями по согласованию градостроительных проектов, регламентации отдельных строительных понятий и др.

Указанные вопросы обсуждались в ходе выездного заседания общественного совета агентства по противодействию коррупции с участием акима Алматы Ерболата Досаева.

#Алматы #Генплан #ГАСК #участки

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