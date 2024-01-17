Территорию рынка Болата Назарбаева вернули государству

Как отметили в прокуратуре, часть земель площадью 22,25 га, выданная Назарбаеву для торгового комплекса "Барыс-2", относится к орошаемым пахотным землям, подлежащих особой охране

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

По инициативе прокуратуры Жамбылской области земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, возвращены государству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"В 2004 году актами акимата Кордайского района и акима Кордайского сельского округа ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Назарбаеву Б., выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2". При предоставлении участка был нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащих особой охране, переданы под обслуживание рынка. В этой связи прокуратурой района подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи", - проинформировали в областной прокуратуре.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда от 28 декабря 2023 года признаны недействительными и отменены договора купли-продажи участков за №81 и №82 от 24 июля 2007 года между ТОО "Карасай БН-Тараз" и отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договора ТОО "Кордай Инвест" о безвозмездной передаче земельных участков.

Постановление суда вступило в законную силу 28 декабря 2023 года, государственные акты на земельные участки отменены, добавили в прокуратуре Жамбылской области.