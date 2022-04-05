В своей статье “Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана”, опубликованной 4 апреля в авторитетном американском издании The National Interest, Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему начатой им демонополизации казахстанской экономики, сообщает Kazpravda.kz.

“Система должна работать во благо наших граждан, а не только для избранных, с чем, к сожалению, страна часто сталкивались в прошлом. Экономический рост, не являющийся инклюзивным, не является устойчивым. В этой связи огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены на пользу рабочего и среднего классов нашей страны”, – пишет Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проблема социального и экономического неравенства является одной из ключевых, решение которой имеет важнейшее значение для дальнейшего развития страны.

“По мере роста экономики должны расти и возможности граждан. В этой связи Правительству поручено разработать программу по увеличению заработной платы и сокращению бедности”, – продолжил Глава государства.

Он отметил, что первыми ощутимыми для населения шагами в данном случае является увеличение минимальной заработной платы на 40% и повышение заработной платы работникам государственного сектора.

При этом налоговое бремя малого бизнеса сократится, в то время как добывающие компании Казахстана будут нести большую и более справедливую долю экономического бремени.

“Эти реформы представляют собой переломный момент для нашего народа. Наша страна сегодня выбирает курс на ускоренное развитие, а не стагнацию. Нам еще предстоит пройти долгий путь. Партнерство, причем как внутри страны, так и на международном уровне, по-прежнему является единственным способом построить лучшее общее будущее мира и процветания”, – заключил Президент РК.

Отметим, 4 апреля в авторитетном американском издании The National Interest вышла статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева “Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана”.

Статья “Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана” освещает актуальные вызовы, стоящие перед страной, и раскрывает логику предлагаемых Президентом РК масштабных реформ, заявленных в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года “Новый Казахстан: путь обновления и модернизации”.

Основанный в 1985 году, журнал The National Interest издается научно-аналитическим Центром национальных интересов, который был основан 37-м Президентом США Ричардом Никсоном, и посвящен в основном вопросам политики и международных отношений. Среди регулярных авторов – известные американские политики и эксперты.