Злокачественные новообразования центральной нервной системы (ЦНС) — опухоли головного и спинного мозга — встречаются реже, чем другие виды онкологических заболеваний, однако отличаются тяжелым течением и высокими рисками для жизни пациента. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz рассказал нейрохирург-онколог КазНИИОиР Дамир Дубчев

Фото: КазНИИОиР

По словам специалистов, тяжесть состояния зависит от локализации, размеров и скорости роста опухоли. При поражении функционально значимых зон мозга заболевание приводит к выраженному болевому синдрому, инвалидизации и угрозе летального исхода.

По данным регистра КазНИИОиР в 2024 году в Республике Казахстан зарегистрировано 845 новых случаев злокачественных новообразований центральной нервной системы, что составило 4,2 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2023 годом (790 случаев, 3,97 на 100 тысяч населения) отмечается рост показателей выявляемости заболевания на 7%. Основная группа заболевших приходится на возраст 60–69 лет и практически не зависит от пола - 440 мужчин и 431 женщина.

«На конец 2024 года под диспансерным наблюдением находились более 5 тысяч пациентов с опухолями головного мозга и спинного мозга. Это на 4,6% выше показателя 2023 года (4 962 пациента)», - отметил Дамир Дубчев.

В 2024 году зафиксирован 341 случай смерти, что соответствует 1,69 на 100 тысяч населения. В 2023 году этот показатель составил 320 случаев (1,61 на 100 тысяч населения). Основная возрастная группа умерших — также 60–69 лет. Мужчины умирают чаще: 183 против 158 женщин.

На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. По мере роста опухоли появляются слабость или онемение конечностей, шаткость походки, судорожные приступы, снижение зрения или слуха, двоение в глазах, нарушение поведения, речевые расстройства. Также усиливаются признаки повышения внутричерепного давления: постоянные головные боли (особенно по утрам и в ночное время), тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи, вплоть до угнетения сознания и комы.

«Появление таких симптомов — повод немедленно пройти обследование», — подчеркнул Дамир Дубчев.

Наиболее информативным методом диагностики считается МРТ и МРТ с контрастированием, позволяющее визуализировать опухоль и уточнить причину неврологических проявлений.

Тактика лечения определяется на основании результатов морфологического исследования и заключения мультидисциплинарной группы специалистов. В Институте применяются современные инновационные методы: высокотехнологичные хирургические вмешательства с максимальным сохранением функционально значимых структур головного мозга, а также лучевая терапия и химиотерапия. Всё более широкое распространение получает комбинированный подход, обеспечивающий повышение эффективности лечения и качества жизни пациентов.

Специфической профилактики опухолей центральной нервной системы не существует. Однако врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, поддерживать физическую активность и регулярно проходить профилактические обследования. Особое внимание следует уделять пациентам, у которых уже диагностированы онкологические заболевания других органов, чтобы своевременно исключить метастазы.

Онколог подчеркивает: чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни.