Тим Кук покинет пост гендиректора компании Apple

США
14
Айман Аманжолова
корреспондент

Его место займет Джон Тернус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Apple объявила о назначении нынешнего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения устройств Джона Тернуса новым генеральным директором с 1 сентября, тогда как Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.

«Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров, а Джон Тернус вступит в должность генерального директора Apple с 1 сентября 2026 года», - говорится в пресс-релизе техногиганта.

Ранее Тернус, который присоединился к компании в 2001 году, представлял iPhone Air, который стал первым новым iPhone за последние годы, а также участвовал в интервью в течение следующих нескольких недель по этому поводу, указывается в материале.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.

#США #Apple #ТимКук

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]