Тим Кук покинет пост гендиректора компании Apple

Его место займет Джон Тернус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Apple объявила о назначении нынешнего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения устройств Джона Тернуса новым генеральным директором с 1 сентября, тогда как Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.

«Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров, а Джон Тернус вступит в должность генерального директора Apple с 1 сентября 2026 года», - говорится в пресс-релизе техногиганта.

Ранее Тернус, который присоединился к компании в 2001 году, представлял iPhone Air, который стал первым новым iPhone за последние годы, а также участвовал в интервью в течение следующих нескольких недель по этому поводу, указывается в материале.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.