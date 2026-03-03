«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана

Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Большой футбол вернулся на поля Казахстана.

В минувшую субботу стадион «Астана Арена» превра­тился в эпицентр спортивной драмы. В битве за первый трофей 2026 года сошлись два гранда отечественного футбола: алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол». Интрига, четыре гола в основное время и нервная серия пенальти – в этот вечер было все, за что мы любим эту игру. Матч не просто открыл сезон – он задал ему высокую планку.

Матч начался без разведки. Уже на 6-й минуте трибуны ахнули: грубая ошибка обороны «Кайрата» позволила венесуэльцу Луису Герре вырваться на оперативный простор. Форвард костанайцев не оставил шансов вратарю и открыл счет, заставив алматинцев идти ва-банк с первых же минут. «Желто-черные» ответили стремительно. На 20-й минуте Александр Мрынский подхватил мяч и ювелирным ударом низом вогнал его в дальний угол. 1:1 – и игра началась заново.

На 26-й минуте защитник «Тобола» черногорец Неманья Кавнич сбивает португальца Жоржиньо в своей штрафной. Арбитр указывает на точку. Жоржиньо сам взялся исполнить «приговор», но голкипер Султан Бусурманов в кошачьем прыжке отразил удар! Однако радость костанайцев была мимолетной: финский легионер Яакко Оксанен первым успел на добивание и буквально «вколотил» мяч в сетку. «Кайрат» вышел вперед – 2:1.

Во втором тайме тренеры тасовали составы, бросая в бой свежие силы. Трибуны особо радостно приветствовали выход на поле звезды казахстанского футбола Дастана Сатпаева. Секунды таяли, фанаты «Кайрата» уже готовили победные лозунги, но у футбольного бога на этот вечер были свои планы. На 89-й минуте «Тобол» получил право на штрафной. Капитан костанайцев Асхат Тагыберген исполнил «стандарт» так, как умеет только он: мяч по невероятной траектории влетел в ворота, заставив стадион содрогнуться – 2:2!

Судьбу трофея решала лотерея пенальти. Напряжение было таким, что его можно было резать ножом. Бразилец Рикардиньо из «Кайрата» не смог переиграть Султана Бусурманова, и это стало роковым моментом. Игроки же «Тобола» били без промаха: Жаслан Жумашев, Роман Асранкулов, Асхат Тагыберген и француз Папе-Алиун Ндиайе были точны. Решающий гол на счету Даурена Жумата – 5:4 в серии пенальти в пользу «Тобола»!

Эта победа стала знаковой. Ранее оба клуба имели по три победы в Суперкубке (у «Кайрата» – 2016, 2017, 2025; у «Тобола» – 2021, 2022, 2024). Теперь «Тобол» – единоличный лидер и четырехкратный обладатель трофея.

Сезон стартовал красиво, мощно и по-настоящему непредсказуемо. Костанай празднует, а мы готовимся к большим баталиям в чемпионате, которые начнутся уже в эти выходные.

