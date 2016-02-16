​Точки роста

Этот район – один из самых больших в Приуралье и по площади, и по количеству населения. Располагает он и главным богатством – плодородными землями. Выгодным можно назвать и его географическое положение. Он как бы опоясывает областной центр. Задача состоит в том, чтобы наиболее рационально использовать все эти преимущества. Тем не менее проблем, как и повсюду на селе, здесь достаточно. О них говорилось на отчетных собраниях, прошедших во всех сельских округах. Многие решались, что называется, на месте.

Отчетная встреча акима Карима Жакупова проходила в обновленном районном Доме культуры, где была развернута выставка, рассказывающая об экономическом, социальном и культурном развитии региона. Свою экспозицию представила библиотека, которая является гордостью зеленовцев. Она никогда не пустует, а ее книжный фонд пополняется. Аким района отметил, что минувший год был особенным. В полной мере использован воспитательный потенциал юбилейных дат – 20-летия АНК, 70-летия Победы и 550-летия Казахского ханства. В праздничных мероприятиях участвовало практически все население сельских округов. А сплоченному народу по силам решение самых масштабных задач. Это и подтвердили итоги прошлого года. Погода не благоприятствовала земледельцам. Но тенденция роста сохранилась, что особенно заметно в сфере предпринимательства, где не только сохранены рабочие места, но и открыты новые. Оправдывают надежды селян программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Занятость-2020». Зеленовцы эффективно используют льготные кредиты и обучаются востребованным специальностям.

В каждом поселке просчитаны наиболее перспективные точки рос­та. Проводится диверсификация земель. Большие площади отводятся под овощные культуры и картофель, совершенствуются технологии орошения, растет сеть теплиц и овоще­хранилищ. Одна из главных точек приложения сил – животноводство. Этой отрасли в районе всегда уделялось постоянное внимание, а теперь она становится основным направлением аграрного бизнеса. Это вполне понятно. Город рядом, а значит, и спрос на продукцию ферм и подворий стабильный. Планомерная работа ведется по повышению племенных качеств стада. То есть у района хорошие позиции для выполнения задачи, поставленной Главой государства, – наращивания экспорт­ного потенциала мясного скотоводства. Развитие отрасли продолжится, причем с учетом современных научных и технологических достижений. Растет число хозяйств, работающих по принципу «от поля и фермы до прилавка».

Общеизвестно, что аграрный бизнес наиболее рентабелен, если параллельно с производством проводится переработка сельхозпродукции. Такой подход приносит стабильную выгоду. В районе действуют более 40 перерабатывающих мини-цехов. И это не предел. Цель состоит в том, чтобы сполна использовать возможности кризисного периода для наращивания объемов производства местной продукции и продовольственных товаров.

Зримые позитивные преобразования происходят и в социальной сфере. Радует то, что, несмотря на кризисную нестабильность, государство соблюдает свои социальные обязательства. Растет число населенных пунктов, обеспеченных природным газом и чистой питьевой водой. В минувшем году построены спортивные площадки, электролинии, проведено благоустройство поселков. Так, в прошлом году были отремонтированы детский сад и школа. В районе создана и успешно действует сеть учреждений здравоохранения. Причем в районную больницу едут лечиться пациенты не только из областного центра, но и из соседних российских районов.

Карим Жакупов подчеркнул, что основой планирования деятельности местных исполнительных органов является Программа развития территорий. Приоритеты соотнесены с задачами, поставленными Президентом Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана и Планом нации «100 конкретных шагов». Намеченные цели всегда достигаются успешнее, если есть четко обозначенные ориентиры.

Выступившие на отчетном собрании зеленовцы дали положительную оценку работе местной исполнительной власти. Так, ветеран труда Кадырбай Абдушев поблагодарил за постоянную заботу о благоустройстве поселков. К примеру, в районном центре проведена реконструкция парка «Женiс», растет число улиц, на которых установлено освещение. Запланировано обновить центральную площадь и стадион поселка Переметное. Сельские жители оценили преимущества ремонта жилья по программе ЖКХ. Говорилось и о том, что после рабочего дня селянам есть где отдохнуть. В районе действуют 36 культурно-досуговых организаций. Дома культуры готовят обменные концертные программы, в которых участвуют люди всех возрастов. Эта инициатива получила распространение и в других районах области.

Подводя итоги обсуждения, аким области Нурлан Ногаев отметил, что проблемные вопросы есть в каж­дом районе, но нет нерешаемых. В сложный период экономической нестабильности следует сосредоточить усилия не только на преодолении кризисных угроз, но и сполна использовать шансы дальнейшего роста. Предстоящие внеочередные выборы обеспечат скоординированную работу представительной, исполнительной власти и гражданского общества. А слаженные действия всегда приносят лучший результат. Руководитель региона заверил, что все прозвучавшие на отчетных встречах предложения будут учтены при составлении планов на текущий год и программ на перспективу.