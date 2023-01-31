Токаев: Астана теряет свой "столичный лоск"

При этом, как отметил президент, на благоустройство столицы за последние 3 года было выделено 45 млрд тенге.

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В ходе совещания по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на важность благоустройства и правильного озеленения города, передает корреспондент Каzpravda.kz.

По его словам, здесь не должно быть мелочей.

«Порядок должен быть везде. Но, к сожалению, город утрачивает свой «столичный лоск». Просевшая брусчатка, ее отсутствие, как и отсутствие освещения – это сегодняшняя печальная реальность. Элементарно вдоль улиц катастрофически не хватает урн для мусора. Отмечается слабая организация работы по уборке снега, а малейший снегопад буквально парализует Астану. В этом месяце город на несколько дней фактически превратился в настоящий каток. При этом на благоустройство столицы за последние 3 года было выделено 45 млрд тенге», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Указал он и на важность озеленения города.

«К сожалению, сегодня мы не можем назвать Астану «зеленым» городом. У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет «на свой цвет и вкус». О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений?» - заявил президент.

По его словам, также до сих пор не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода.

«При озеленении города используется только 10 % многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь. Поручаю акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50 %. Ставлю задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом», - резюмировал глава государства.