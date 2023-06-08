Токаев и Ливингстон обсудили перспективы деятельности Citigroup в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвида Ливингстона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы деятельности международного финансового института в Казахстане.

Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития цифровой трансформации финансового сектора Казахстана.

Дэвид Ливингстон сообщил президенту о том, что в прошлом году Сitibank Kazakhstan стал членом Центрального депозитария ценных бумаг Астанинской международной биржи (AIX CSD).

По его словам, это позволит международным институциональным инвесторам хранить свои активы в депозитарии AIX.