Токаев и Ливингстон обсудили перспективы деятельности Citigroup в Казахстане
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвида Ливингстона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе встречи были обсуждены перспективы деятельности международного финансового института в Казахстане.
Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития цифровой трансформации финансового сектора Казахстана.
Дэвид Ливингстон сообщил президенту о том, что в прошлом году Сitibank Kazakhstan стал членом Центрального депозитария ценных бумаг Астанинской международной биржи (AIX CSD).
По его словам, это позволит международным институциональным инвесторам хранить свои активы в депозитарии AIX.