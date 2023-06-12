Токаев и Мирзиёев поговорили по телефону

Фото пресс-службы президента РК

По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай.

Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших.

В ходе беседы главы государств вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.