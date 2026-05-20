Токаев: ИИ и «цифра» станут новой точкой роста между двумя странами

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства и президент Кении Уильям Руто, прибывший в Астану с государственным визитом, приняли участие в бизнес-форуме «Казахстан – Кения»

Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токава, Кения широко известна как «Кремниевая саванна» Африки. 

«Обладая глубокими компетенциями в сферах GovTech и FinTech, Казахстан готов делиться своими лучшими практиками в области решений для электронного правительства и современной банковской инфраструктуры. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и космической отрасли. Подписанные сегодня меморандумы в области IT и космических технологий, несомненно, откроют путь к продуктивному и долгосрочному партнерству между нашими странами», – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал укрепление связей между Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и Международным финансовым центром Найроби.

Он пригласил кенийские компании активно использовать возможности МФЦА для расширения своего бизнес-присутствия в Центральной Азии и за ее пределами.

 По мнению Президента, сегодня туристическая отрасль Казахстана переживает активный рост. В этой связи он считает важным развитие приключенческого туризма.

 В завершение Глава государства подчеркнул, что сегодняшний Форум наглядно продемонстрировал значительный потенциал двустороннего сотрудничества и общую приверженность укреплению экономических связей.

Уильям Руто выразил уверенность в том, что Казахстан и Кения сообща могут создать новый экономический мост между Центральной Азией и Африкой.

«Призываю собравшихся здесь лидеров бизнеса перейти от диалога к заключению соглашений, от налаживания контактов к инвестициям, способным создать рабочие места, развивать промышленность во благо наших стран. Мы видим большие перспективы в установлении прямого авиасообщения между Астаной и Найроби для развития деловых связей. Я также хочу заверить Вас, что логистические порты Момбаса и Ламу будут доступны для казахстанских компаний, заинтересованных выйти на рынки Восточной Африки. Я очень рад, что сегодня мы смогли обсудить создание в Астане логистического хаба для поставок экспортных товаров из нашей страны», – сказал Президент Кении.

