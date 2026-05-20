Токаев: ИИ и «цифра» станут новой точкой роста между двумя странами

По словам Касым-Жомарта Токава, Кения широко известна как «Кремниевая саванна» Африки.

«Обладая глубокими компетенциями в сферах GovTech и FinTech, Казахстан готов делиться своими лучшими практиками в области решений для электронного правительства и современной банковской инфраструктуры. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и космической отрасли. Подписанные сегодня меморандумы в области IT и космических технологий, несомненно, откроют путь к продуктивному и долгосрочному партнерству между нашими странами», – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал укрепление связей между Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и Международным финансовым центром Найроби.



Он пригласил кенийские компании активно использовать возможности МФЦА для расширения своего бизнес-присутствия в Центральной Азии и за ее пределами.



По мнению Президента, сегодня туристическая отрасль Казахстана переживает активный рост. В этой связи он считает важным развитие приключенческого туризма.



В завершение Глава государства подчеркнул, что сегодняшний Форум наглядно продемонстрировал значительный потенциал двустороннего сотрудничества и общую приверженность укреплению экономических связей.

Уильям Руто выразил уверенность в том, что Казахстан и Кения сообща могут создать новый экономический мост между Центральной Азией и Африкой.