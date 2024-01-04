Казахстан возглавил Международный фонд спасения Арала

С 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации.

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Наша страна будет возглавлять организацию ближайшие три года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев избран Президентом МФСА до конца 2026 года.

«Мы нацелены на углубление сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и с другими международными организациями и финансовыми институтами. В этом году мы планируем начать вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, реализуемого вместе со Всемирным банком. Спасение Аральского моря – задача, которую можно выполнить только за счет совместных усилий всех государств-учредителей МФСА. В ближайшие три года мы намерены достичь значимых результатов в этом направлении», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Международный Фонд спасения Арала, куда входят Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, занимается реализацией совместных межгосударственных экологических и научно-практических программ и проектов, направленных на спасение Аральского моря и улучшение экологической обстановки в регионе, а также решение общих социально-экологических проблем.

Напомним, что ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ), высказался о климатических угрозах для стран Центральной Азии. В частности, он призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Арала.